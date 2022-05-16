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У налоговой службы Томской области новый начальник

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Руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Томской области назначен Юрий Куриленко, ранее возглавлявший аналогичное ведомство в Алтайском крае.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФНС, прежний руководитель томской налоговой службы Геннадий Морозов занял должность главы УФНС по Новосибирской области, согласно плановой ротации кадров.

Юрий Куриленко родился в 1975 году. В 1996 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2016 году — магистратуру Бурятского государственного университета с отличием. После университета он работал налоговым инспектором отдела косвенных налогов в инспекции. Через восемь лет возглавил одну из районных инспекций Красноярска, затем — Межрайонную ИФНС России №22 по Красноярскому краю.

С 2007 по 2012 год замещал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Следующие пять лет руководил Управлением ФНС России по Республике Бурятия, с 2017 года — УФНС России по Алтайскому краю.

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