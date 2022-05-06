В Стрежевом мужчина автомобилем сломал ворота гаража и украл лодочный мотор и бензопилу

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Стрежевом полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов из гаража, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 34-летний мужчина троссом привязал ворота гаража к автомобилю и повредил их. Затем он украл из помещения лодочный мотор с документами и бензопилу.

Подозреваемый сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

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