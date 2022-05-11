За два месяца томичи выиграли в лотереях 5 млн рублей

11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

За два весенних месяца двое жителей Томской области выиграли крупные суммы в лотереях — их совокупный выигрыш составил 5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, один томич стал обладателем квартиры стоимостью 3 млн рублей. Другому повезло выиграть денежный приз в 2 млн рублей. Счастливыми для томичей оказались 487 и 491 тираж «Жилищной лотереи», билеты которой обошлись в 100 рублей.

Согласно статистике, чаще всего томичи в этом году приобретали лотерейные билеты накануне государственных праздников — 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 1 и 9 мая.

«Лотереи томичи приобретают охотно. Например, есть у меня такие клиенты, которые в поисках удачи регулярно приходят в отделение за десятками лотерейных билетов. Например, в марте томич приобрёл сразу 50 штук. Кстати, лотереи активно покупают не только физические лица, но и организации, чтобы потом подарить своим сотрудникам в честь какого-нибудь праздника», — рассказывает оператор Главпочтамта Томска Зоя Григорьева.

В сообщении отмечается, что в прошлом году жители Томской области выиграли более 25 млн рублей. Удачные лотерейные билеты были куплены в почтовых отделениях Томска, Северска и Асино, а также сел Бакчар, Парабель и поселка Катайга.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: