Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 45 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 287 случаев заболевания коронавирусом. 127 938 заболевших выздоровели, 834 скончались.

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