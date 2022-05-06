Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 45 заболевших госпитализированы, трое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 287 случаев заболевания коронавирусом. 127 938 заболевших выздоровели, 834 скончались.
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