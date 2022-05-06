В Томске пациентке удалили 15-сантиметровый зоб

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Хирурги Томской областной клинической больницы удалили огромную шейно-средостенную опухоль, длиной 14,7 сантиметров у пациентки из Улан-Удэ, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

55-летнюю женщину беспокоила одышка при нагрузке, чувство стеснения в грудной клетке, ком в горле и боли под ребрами, однако первоначально она связывала эти симптомы с лишним весом и другими проблемами.

Ранее женщина с редкой патологией консультировалась у столичных медиков, которые оценили риск летальности операции в 50%. После пациента решила обратиться в отделение торакальной хирургии ТОКБ.

«При обследовании выяснилось, что у пациентки была огромная шейно-средостенная опухоль (располагалась на шее и в грудной клетке). Это был гигантский зоб - опухоль щитовидной железы - с распространением в переднее и заднее средостение, которая, как муфта, обхватывала трахею, смещала ее и сонные артерии в сторону, сдавливала сосудисто-нервный пучок. Таким образом, опухоль заняла пространство на шее и в грудной клетке, оттеснив часть легкого», - рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ТОКБ, доктор медицинских наук Евгений Богданович Топольницкий.

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