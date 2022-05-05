С субботы по вторник больницы в Томской области будут работать по особому графику

5 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие праздники медицинские учреждения Томской области будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Так, с 7 по 10 мая экстренную медицинскую помощь по-прежнему можно будет получить круглосуточно независимо от места проживания. График работы «скорой помощи» в Томске и районах также остается круглосуточным. Также в круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 8 (38-22) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 8 (38-22) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (38-22) 90-92-10 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (38-22) 90-11-09).

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4).

При острой зубной боли взрослым и детям помощь круглосуточно окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 10 мая с 10.00 до 16.00. В Северске на пр. Коммунистическом, 64 льготный отдел будет работать также 10 мая с 10.00 до 16.00.

Уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

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