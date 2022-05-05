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В Томской области построят завод по производству диоксида титана

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В «Росатоме» создадут промышленное производство пигментного диоксида титана мощность 10 тыс. тонн в год в Томской области. Предполагается, что завод разместится в ЗАТО Северск, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Производимый материал используется в производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги, а также в косметической, фармацевтической и пищевой промышленностях.

Экологичный метод получения пигментного диоксида титана предложили ученые Томского политехнического университета. Предложенная ими технология фторирования, в отличие от существующих аналогов (хлоридный и сульфатный метод), является практически безотходной.

Метод отработали специалисты СХК на опытно-промышленной установке мощность 125 тонн. Полученные партии товара прошли апробацию на крупнейших предприятиях ‑ производителях лакокрасочной продукции и получили подтверждение соответствия стандартам качества. В отличие от существующих аналогов (хлоридная и сульфатная технологии), технология производства, разработанная томскими учеными, является практически безотходной.

Уточняется, что для реализации проекта будет использоваться сырье от Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит».

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