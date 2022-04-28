Томич, продававший несуществующих мопсов, пойдет под суд

В Томске завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении томича, подозреваемого в серии мошенничеств при продаже щенков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, с декабря 2020 года по февраля 2021 года злоумышленник купил двух собак породы «мопс» для дальнейшего разведения и продажи щенков. Однако животные потомства не давали. Не сумев заработать на собаках законным путем, томич решил прибегнуть к мошенничеству.

Молодой человек разместил на одном из известных интернет-сервисом объявление о продаже щенков. Потенциальным покупателя он отправлял фото и видео не имеющихся у него щенков. Потерпевшие принимали предложение о продаже щенков с ценой ниже рыночной, переходили по отправленной ссылке и переводили свои сбережения, не дожидаясь доставки собак. После этого мошенник переставал выходить на связь.

Ущерб, нанесенный злоумышленником, оценивается в 69,9 тыс. рублей. Всего от его действий пострадали 12 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Расследование завершено. Материалы дела направлены в Кировский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.

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