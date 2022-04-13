18+
18+

Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, выставка афиша куда сходить в томске новости интересное художественный музей Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

В пятницу, 15 апреля, в Томской областном художественном музее состоится открытие выставки «Фантастические твари в Сибири». Здесь томичи смогут увидеть фей, хобгоблинов и крылатых кошек, сообщают организаторы.

Как сообщает автор выставки Юлия Попилова, подготовка и реализация мифологического проекта заняла 5 лет. В создании экспозиции принимали участие более 30 человек.

Выставка стартует в 17.00 с рассказа об истории существ из германо-скандинавской, английской и даже японской мифологий, которую расскажет Юлия Попилова (Институт искусств и культуры НИ ТГУ). После чего состоится показ видеофильма об обитателях фантастического мира с дополнительными персонажами и авторской музыкой — Никиты Мирошникова (Хоровое дирижирование и вокальное искусство НИ ТГУ).

Организаторы отмечают, что является прямым продолжением мифологического проекта НИ ТГУ «Скульптурная экспозиция мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще» (2020-2022), проекта «Фантастические твари Тёмных веков» (2019) и фотовыставки «Фантастические твари в Российско-немецком Доме» (2020).

Экспозиция будет работать до 15 мая по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 50 рублей.

Фотографии и иллюстрации предоставлены организаторами выставки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Власти Томской области и аптечные сети договорились сохранять доступность лекарств для населения

8 апреля 2022
Томские новости

Комиссия томской гордумы поддержала решение о присвоении Коммунальному мосту Томска имени Егора Лигачева

23 марта 2022
Томские новости

«Россия» будет летать в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан через транзитный хаб в Сочи

25 марта 2022
Томские новости

Специалисты предупредили об опасности переедания появившейся на рынках Томска черемши

6 апреля 2022
Томские новости

На страже порядка: цифровая безопасность для томичей от «Ростелекома»

1 апреля 2022
Томские новости

В Томске разрабатывают регламенты работы электросамокатов

23 марта 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка работ знаменитого скульптора Олега Кислицкого

4 апреля 2022
Томские новости

В Университетской роще Томска оборудовано энергосберегающее освещение

23 марта 2022
Томские новости

«Томскводоканал» уличили в завышении стоимости ремонта сетей

28 марта 2022