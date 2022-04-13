Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

13 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организатором

В пятницу, 15 апреля, в Томской областном художественном музее состоится открытие выставки «Фантастические твари в Сибири». Здесь томичи смогут увидеть фей, хобгоблинов и крылатых кошек, сообщают организаторы.

Как сообщает автор выставки Юлия Попилова, подготовка и реализация мифологического проекта заняла 5 лет. В создании экспозиции принимали участие более 30 человек.

Выставка стартует в 17.00 с рассказа об истории существ из германо-скандинавской, английской и даже японской мифологий, которую расскажет Юлия Попилова (Институт искусств и культуры НИ ТГУ). После чего состоится показ видеофильма об обитателях фантастического мира с дополнительными персонажами и авторской музыкой — Никиты Мирошникова (Хоровое дирижирование и вокальное искусство НИ ТГУ).

Организаторы отмечают, что является прямым продолжением мифологического проекта НИ ТГУ «Скульптурная экспозиция мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще» (2020-2022), проекта «Фантастические твари Тёмных веков» (2019) и фотовыставки «Фантастические твари в Российско-немецком Доме» (2020).

Экспозиция будет работать до 15 мая по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 50 рублей.

Фотографии и иллюстрации предоставлены организаторами выставки.

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