18+
18+

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания уровень заболеваемости пандемия эпидемия Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 117 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 88 человек. 30 заболевших госпитализированы, четверо скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 082 случаев заболевания коронавирусом. 124 873 заболевших выздоровели, 804 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Квинтет Олега Бутмана выступит в томском джаз-клубе Underground

31 марта 2022
Томские новости

Первый инженерный квиз на кубок ТПУ пройдет в Томске

22 марта 2022
Томские новости

Томские ученые разработали новую технологию получения полианионной целлюлозы

17 марта 2022
Томские новости

В Томске пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома, один пострадал

17 марта 2022
Томские новости

Томичей приглашают отпраздновать День рождения Ван Гога

24 марта 2022
Томские новости

Томская районная больница перестает быть респираторным госпиталем

4 апреля 2022
Томские новости

Жители более 9 тыс. домов могут остаться без воды из-за повреждения водопровода в Томске

14 марта 2022
Томские новости

Северские самбисты привезли медали Всероссийских соревнований

5 апреля 2022
Томские новости

Томич хотел пригласить девушку в кино, но в итоге потерял более 60 тыс. рублей

18 марта 2022