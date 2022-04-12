Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области
12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 117 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 88 человек. 30 заболевших госпитализированы, четверо скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 128 082 случаев заболевания коронавирусом. 124 873 заболевших выздоровели, 804 скончались.
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