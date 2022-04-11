СберБанк снизил ставки по ипотеке на 2,1%

11 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин/ из архива издания

Сегодня, 11 апреля, СберБанк снизил ставки сразу на 2,1% — до 16,9% по большинству ипотечных программ, в том числе и на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Как сообщает Интерфакс, для клиентов, получивших одобрение заявок на прежних условиях ставки будут автоматически пересмотрены при выходе на сделку.

Кроме того, ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.

«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам. За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита», — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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