Томичам расскажут, как получить и тратить миллионные гранты

8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 13 апреля, в Томске пройдет круглый стол, посвященный теме получения и успешной отработке крупных грантов.

Как сообщают организаторы, участники мероприятия обсудят опыт победителей грантовых конкурсов, критерии успеха и основные ошибки, которые допускают соискатели. Также эксперты расскажут, каким пунктам заявки на грант необходимо уделить особое внимание.

В рамках мероприятия своим опытом поделится профессиональный грантрайтер Мария Мальцева, сумевшая за 5 лет привлечь для молодежи и НКО 42 млн рублей. Она расскажет, как выиграть гранты, как реализовать социальные проекты, на какие фонды смотреть и какие лайфхаки применять.

Также в круглом столе примут участие руководитель Туристского информационного центра Томска Светлана Козуб — автор проекта победителя ПФКИ 2022 «Спектакль-променад с дополненной реальностью Волшебник Изумрудного города», получившего около 3,7 млн рублей, экс-директор театра «Скоморох» Лариса Отмахова (на счету которой гранты Прохорова и Потанина) и Марина Федорова, выигравшая в конкурсе «Родные города».

Круглый стол пройдет в конференц-зале Первого музея славянской мифологии по адресу ул. Загорная, 12 (3 этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации.

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