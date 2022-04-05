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Водитель погиб при столкновении иномарки и «Газели» под Томском

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Сегодня утром, 5 апреля, под Томском столкнулись Toyota Corolla и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.10 на 13 км объездной дороги. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Toyota погиб.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке ограничено. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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