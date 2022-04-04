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Олег Бутман поблагодарил ректора ТУСУРа за поддержку джаза в Томске

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В субботу, 2 апреля, в джаз-клубе Underground состоялся концерт квинтета Олега Бутмана, одного из самых ярких джазовых барабанщиков современности.

Как сообщают организаторы, мероприятие прошло с большим успехов. Знаменитый музыкант также выразил благодарность ректору ТУСУР Виктору Рулевскому за поддержку джазовой культуры в Томске.

«В этом году мы отмечаем 100-летие российского джаза. Эта юбилейная цифра говорит о том, что джазовая музыка является полноценной частью российской музыкальной культуры, — отметил Олег Бутман. — Поэтому вдвойне радостно, что в этом году такое культовое место, как томский джазовый клуб продолжает работу! Я хотел бы сказать слова благодарности ректору ТУСУР Виктору Рулевскому за сохранение Undeground`а!».

Олег Бутман также подчеркнул важность сохранения заведения, заметив, что джазовых клубов в России очень мало.

Напомним, с января 2021 года Underground является частью Международного культурно-просветительского центра ТУСУР.

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