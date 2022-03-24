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Томский НПЦ «Полюс» рассматривает возможность импорта технологических материалов из ЮВА

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Томское АО «Научно-производственный центр «Полюс» (входит в «Роскосмос») в поисках замены западных технологических материалов может выйти на рынки Юго-Восточной Азии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Русановского.

По его словам, конструкционная база и элементные материалы, которые применяются в производстве, полностью отечественные, однако есть необходимость в импортных технологических материалах. В частности, «Полюс» приобрел импортные станки с ЧПУ, требующие импортных же комплектующих.

«Мы поработали с ТИЗ (Томский инструментальный завод, входит в ГК „Томский инструмент“ — прим.ред.), новосибирской компанией и почти на 70% закрываем проблемы. И всё остальное найдем, однако есть вещи, которые будем искать, возможно, в юго-восточной части мира», — сказал он.

Русановский добавил, что у НПЦ «Полюс» есть необходимый технологический складской запас на то время, пока идет поиск новых каналов поставок.

Научно-производственный центр «Полюс» образован в 1951 году в Томске. Специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено приборами производства «Полюса».

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