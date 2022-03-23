В Университетской роще Томска оборудовано энергосберегающее освещение

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Новое автоматическое энергосберегающее освещение пополнило экосистему технологической инфраструктуры Томского государственного университета. Его смонтировали в Университетской роще, сообщает пресс-служба вуза.

«Раньше в уличных фонарях Университетской рощи устанавливались обычные светильники, которые с наступлением темноты вручную включали сотрудники службы безопасности. Из-за этого большую роль играл человеческий фактор. Показалось, что темно, — включили, стало светлее — выключили. Чтобы повысить эффективность потребления электроэнергии и при этом сохранить качество освещенности, на всей территории рощи сейчас установили светодиодные энергосберегающие светильники, которые работают в автоматическом режиме», — объяснил проректор ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству Владимир Андриенко.

Новое оборудование срабатывает в зависимости от освещенности: фотоэлемент считывает количество получаемого света и подает сигнал автоматической установке, которая, в свою очередь, включает или выключает светильники.

В пресс-службе уточняют, что процесс установки и настройки такого оборудование трудоемкий и требует детальной проработки. Предполагается, что после тестирования этой технологии на фонарях в Университетской роще оборудование применят в системе уличной подсветки главного и третьего корпуса ТГУ и зданий Научной библиотеки.

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