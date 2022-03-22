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Завтра в Томске частично перекроют движение по ул. Степановская

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Завтра утром, 23 марта, в Томске ограничат движение по одной полосе участка ул. Степановская, в районе пересечения с ул. Б. Хмельницкого, 127, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 10.00 до 23.00 пятницы, 25 марта. Полоса для движения транспорта будет перекрыта на время проведения ремонта ЗАО «Строительно-монтажное предприятие - 95» при строительстве объекта «Газификация микрорайона Степановка».

Томичей просят учитывать ограничения и планировать маршрут своего движения.

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