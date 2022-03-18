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Томская область в условиях санкций поддержит бизнес и самозанятых льготными займами

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Томская область будет выдавать льготные займы бизнесу и самозанятым гражданам в рамках поддержки в условиях санкций, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы штаба по социально-экономическому развитию региона.

Так, бизнес сможет получить заем по ставке 3-10% годовых на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. Самозанятые смогут получить льготные микрозаймы на ту же сумму под 7-9% годовых.

При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин в пятницу на заседании штаба сообщил, что в региональный перечень системообразующих предприятий входит 125 компаний, в том числе 71 промышленная, 16 сельскохозяйственных, по 7 строительных и транспортных, 6 торговых и по одной организации от здравоохранения и образования. Все они имеют право на отсрочку по уплате налогов или помощь в разрешении ситуации закредитованности.

«Задача номер один — это постоянный мониторинг ситуации в отраслях и на системообразующих предприятиях. Напомню, семь томских организаций входят в федеральный перечень системообразующих. В ближайшее время этот перечень может быть расширен, мы подали дополнительную заявку», — сказал Жвачкин.

Так, в список системообразующих предприятий входят АО «Томскнефть ВНК», АО «Сибагро», ООО «Томлесдрев», АО «НПФ «Микран», АО «Сибирский химических комбинат», а также Томский политехнический и Томский государственный университеты.

Системообразующие предприятия имеют право на особые виды государственной поддержки.

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