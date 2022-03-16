МегаФон увеличит скорость интернета в Томской области до 30%

16 марта 2022 / Пресс-служба ПАО «МегаФон» / Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

МегаФон повысит скорость в сети за счет решения pre-5G. Оно уже доступно активным абонентам Томской области, сообщает пресс-служба компании.

МегаФон первым среди телеком-операторов включил в максимальные тарифные планы опцию pre-5G. Теперь абоненты компании смогут повысить обычную скорость интернета до 30%.

Напомним, что стандарт 5G пока массово не используется в России. Руководитель по архитектуре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий Точилин заявил, что c помощью дополнительных технологий, уже опробованных на сети пятого поколения, можно улучшить управление трафика и в 4G (LTE).

«Мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо», — говорит Точилин.

Опция pre-5G включена в тарифные планы «Максимум», VIP и «Премиум». Владельцы других тарифов смогут подключить новую услуг за 399 рублей в месяц.

«Мы сделали pre-5G отдельной опцией, ей смогут воспользоваться клиенты с любым потреблением, если есть необходимость в более высокой скорости, что позволит разумно подходить к тратам, а оператор, грамотно используя частотный ресурс, сможет предлагать сервис, максимально соответствующий ожиданиям», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, по такому пути формирования тарифов уже некоторое время назад пошла, например, Финляндия. «Это один из способов сдержать рост стоимости тарифов и возможность поддержать тех абонентов, которые платят больше и потребляют больше услуг», — рассуждает эксперт.

Эксперты говорят: конкуренты «МегаФона» не смогут полностью повторить этот подход.

«У них нет такого частотного ресурса. Если они начнут повторять, то им придется делать это за счет сокращения качества услуги, делать приоритезацию. У „Мегафона“ есть возможность сделать это без ущерба для других абонентов», — считает Сергей Половников.

С этой точкой зрения согласен и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, другие операторы тоже работают над улучшением качества связи, но им будет тяжелее это сделать — придется делать что-то иное на уже имеющихся частотах.

В компании считают, что дополнительные преференции повлияют на привлечение продвинутых цифровых абонентов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: