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Мэрия Томска снова не смогла найти подрядчика на капремонт моста через Томь за 1,2 млрд рублей

Томские новости, госзакупки подрядчик ремонт капремонт Мэрия Томска снова не смогла найти подрядчика на капремонт моста через Томь за 1,2 млрд рублей

Департамент капитального строительства администрации Томска признал несостоявшимся повторный конкурс на выполнение капитального ремонта коммунального моста через реку Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов, на конкурс не было подано ни одной заявки.

Как сообщалось ранее, мэрия Томска уже второй раз пытается найти подрядчика на капитальный ремонт коммунального моста. В повторном конкурсе начальная (максимальная) стоимость работ по капитальному ремонту моста осталась на уровне 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Томске начнется ремонт аварийного путепровода на Кузовлевском тракте и капитальный ремонт Коммунального моста. Путепровод откроют для движения транспорта в 2022 году, ремонт Коммунального будет завершен в 2023 году. Средства на ремонт будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

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