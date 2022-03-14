Более 900 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 932 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 783 человек. 23 заболевших госпитализированы, один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 117 383 случаев заболевания коронавирусом. 94 646 заболевших выздоровели, 767 скончались.
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