Пункт самовывоза лекарств от COVID-19 открылся в Губернской аптеке Томска

В Томске в Губернской аптеке открылся пункт самовывоза лекарств от COVID-19 для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и проходящих лечение на дому.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, чтобы получить препараты родственникам или знакомым заболевшего необходимо предъявить сотруднику аптеки специальную памятку с данными заболевшего и получателя лекарств — её выдает врач на первичном осмотре пациента на дому в случае получения положительного экспресс-теста на коронавирус. Также забирающему лекарства необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Получить медикаменты в пункте самовывоза по пр. Ленина, 54, можно с понедельника по субботу с 10.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 18.00. Также лекарственные препараты продолжают доставлять на дом волонтеры.

Сегодня в Губернской аптеке Томска (пр. Ленина, 54) открылся пункт самовывоза лекарств от COVID-19 для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому.

В сообщении отмечается, что медикаменты также выдаются на приеме у врача в случае положительного экспресс-теста в центрах неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19 на базе третьей горбольницы (пр. Ленина, 12), в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156). Также медикаменты выдаются при самообращении в мобильные ФАПы, которые работают в микрорайонах Зеленые Горки и Северный Парк.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 88 199 случаев заболевания коронавирусом. 66 737 заболевших выздоровели, 734 скончались.

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