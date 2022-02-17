К марту томский полигон ТКО перестанет тлеть

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Подрядчик заканчивает ликвидацию последствий возгорания на томском полигоне ТКО в районе села Сухоречье. Предполагается, что работы будут завершены к 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ликвидацией тления занимается ООО «Контракт». Подрядная организация приступила к работам в начале 2022 года. Общая стоимость работ по контракту составляет 8,4 млн рублей.

На полигоне ТКО подрядчик при помощи бульдозеров подрядчик формирует «глиняный замок» по всему периметру участка тления. Предполагается, что это позволит изолировать территорию от основной части полигона ТКО.

«Подрядчик завершает комплекс мероприятий по ликвидации тления на полигоне ТКО. Общая площадь территории, на которой проводятся работы, составляет порядка 5 гектаров. Динамика и темпы работ соответствуют заявленным срокам, поэтому к 1 марта работы будут завершены, и полигон будет функционировать в полной мере», — рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

В пресс-службе отмечают, что ранее тление на полигоне устраняло УМП «Спецавтохозяйство г.Томска». Однако в сентябре 2021 года на полигоне было зафиксировано глубинное тление, устранить которое без привлечения дополнительных технических ресурсов и средств стало невозможным.

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