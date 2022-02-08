Нетрезвый водитель демонстративно поджег свой автомобиль перед полицейскими в Томской области

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В селе Могочино водитель поджег свой автомобиль после привлечение его к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Во время профилактических мероприятий сотрудники ДПС остановили ВАЗ 2121. При проверке документов полицейские обратили внимание, что 36-летний водитель находится в состоянии опьянения (по внешним признакам). Тогда его пригласили в служебный автомобиль, где он отказался от медицинского освидетельствования.

В итоге, в отношении водителя был составлен административный материал. Также полицейские выяснили, что мужчина был ограничен в праве управления транспортными средствами на основании решения судебных приставов. В связи с этим на него составили еще один административный материал.

После составления протоколов мужчину отпустили и вызвали эвакуатор, чтобы доставить его автомобиль на стоянку. Однако мужчина демонстративно поджег свою машину. На место незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС России, которые потушили транспортное средство.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: