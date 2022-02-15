Глава томской судоходной компании и капитан теплохода получили реальные сроки за гибель подростка при очистке резервуара

15 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива редакции

Александровский районный суд Томской области признал виновными директора ООО «Совкомфлот-8» и его подчиненного в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб подросток, и приговорил их к реальному лишению свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Следствие и суд установили, что в мае 2020 года директор компании и его подчиненный — капитана теплохода «Ангара-888» — привлекли жителей села Александровское для зачистки резервуаров от остатков перевозимых нефтепродуктов, расположенных на несамоходной барже на борту теплохода, пришвартованного у берега реки Обь. Среди работников были двое подростков.

Руководитель предприятия и капитан теплохода проигнорировали требования правил охраны труда и техники безопасности, не провели с временными работниками необходимые инструктажи, не обеспечили их средствами индивидуальной защиты и не контролировали выполняемую работу.

«В результате допущенных осужденными нарушений один из несовершеннолетних во время зачистки резервуара получил острое отравление нефтепродуктами с развитием острой сердечной недостаточности и острого расстройства кровообращения внутренних органов, что привело к его смерти», — говорится в пресс-релизе.

Мужчинами инкриминировали ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил главу ООО к 1,5 годам колонии-поселения, капитана теплохода — к 1 году колонии-поселения.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Совкомфлот-8» зарегистрировано в Томской области в 2016 году, эксплуатирует внутренний водный грузовой транспорт. В мае 2020 года компанией руководил Андрей Битюцкий, но в декабре того же года директор сменился. В середине января 2022 года Битюцкий вновь возглавил компанию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: