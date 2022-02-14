В ближайшие годы в 20 школах Томской области пройдет капремонт

14 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик/ из архива издания

В 2022–2023 годах в Томской области выполнят капитальный ремонт 23 школ в рамках новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Программа „Модернизация школьных систем образования“ объявлена президентом и сформирована для капитального ремонта, прежде всего, сельских школ. Но нам удается вводить в нее и городские школы, так как в Томске большая потребность в ремонте, — сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова. — Программа предусматривает не только капремонт, но и оснащение школ новейшим оборудованием и средствами обеспечения безопасности, а также замену учебников, пособий и повышение квалификации педагогов».

Так, в 2022 году отремонтируют школы в Томске, Асиновском, Зырянском, Первомайском, Кривошеинском, Чаинском районах и г. Кедровый; в 2023-м — в Томске, Асиновском, Зырянском, Парабельском, Первомайском, Колпашевском, Томском и Молчановском районах. Благодаря участию Томской области в новой федеральной программе число объектов капремонта в 2022–2023 годах увеличилось до 23-х.

Также в следующем году планируется построить две новые школы в Томске и Томском районе, а также четыре детсада в областном центре.

В 2021 году в Томской области капитально отремонтировали две сельские школы: Суйгинскую в Молчановском районе и школу № 1 в пос. Белый Яр Верхнекетского района, а также 19-ю школу Томска. По федеральной программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» прошел капремонт в спортзале Трубачевской школы Шегарского района. В томском микрорайоне Северный Парк открылся Центр эмоционального образования — Губернаторский Светленский лицей на 1100 учащихся с интернатным отделением на 50 детей. Сданы в эксплуатацию четыре детских сада на 665 мест, включая 190 ясельных, в Томске.

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