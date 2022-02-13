Более 1060 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
13 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 067 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 126 человек. 151 заболевший госпитализирован.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 79 526 случаев заболевания коронавирусом. 65 531 заболевший выздоровели, 723 — скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: