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Более 1060 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 067 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 126 человек. 151 заболевший госпитализирован.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 79 526 случаев заболевания коронавирусом. 65 531 заболевший выздоровели, 723 — скончались.

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