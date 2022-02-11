ФК «Томь» проведет очередной товарищеский матч

11 февраля 2022 / Партнерский материал

Следующим соперником станет 5-кратный чемпион Казахстана – «Актобе».

Встреча пройдет в рамках товарищеского турнира, проходящего в Турции. Матч «Томь» - «Актобе» состоится 15 февраля 2022 года. Котировки на это событие будут выставлены в букмекерской компании «Винлайн». Подробнее узнать о том, как скачать БК «Винлайн» на андроид, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Казахский коллектив закончил чемпионат Казахстана по футболу на 7-ой строчке, сильно отстав от зоны еврокубков. Команда демонстрирует средние показатели, забивая в среднем за матч чуть более одного гола. «Актобе», аналогичному томскому клубу, сейчас находится в Турции. Коллектив провел 4 товарищеские встречи, в которых дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Томь» на учебно-тренировочном сборе демонстрирует нестабильные результаты. Команда проиграла «Сочи» и «Конкордии», сыграла вничью с «Форте» и победила многократного чемпиона Северной Македонии «Вардар».

Контрольная игра против «Актобе» состоится 15 февраля 2022 года. В этой игре в составе «Томи» должен дебютировать первый португалец в истории клуба – Денис Дуарте. 27-летний футболист уже подписал контракт с командой и присоединился к ней в Турции.

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