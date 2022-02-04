UFC пригласили северского танцора с ограниченными возможностями поставить рекорд Гиннеса

Томский Обзор / Фото: 4 февраля 2022 // Фото: vk.com/diman_voika

Представители UFC пригласили северского танцора Дмитрия Воющева в Лас-Вегас, чтобы поставить новый мировой рекорд. Это случилось после того, как на видео северчанина обратил внимание Джо Роган — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.

Дмитрий Воющев — участник танцевального коллектива New Name и тренер школы «Бит Бомбит», в которой учатся более 350 детей. Здесь занимаются брейкингом, акробатикой. Вместе с коллективом Дмитрий снимает видео и распространяет их в Instagram, Youtube и Tik-Tok.

«У Дмитрия ограниченные возможности. Поэтому в детстве, чтобы постоянно не ходить на костылях он потихоньку учился ходить на руках. Затем он попал в команду и мы начали тренироваться вместе, делать новые элементы. Сейчас он достиг такого уровня, который в мире не делает никто. Недавно он выложил видео в свой инстаграм, его увидел Джо Роган и выложил к себе в ленту», — рассказал руководитель New Name Дмитрий Титов.

В своем описании к видео северского танцора Джо Роган отметил, что «этот парень чертовски безумно талантлив». После этого с Дмитрием связались представители UFC-Russia.

«Сейчас ведутся переговоры. 6 февраля в Лас-Вегасе у них состоится бой, потом креативный отдел разгрузится с работой и мы приступим к обсуждению деталей — какой рекорд будет, какого числа, как быть с ситуацией с коронавирусом, загранпаспортом и т. д. Заметить — одно дело, другое — организовать это все, чтобы это прошло успешно», — отметил Дмитрий Титов.

Среди достижений Дмитрия Воющева также участие в шоу «Удивительные люди» и попал в полуфинал танцевального проекта Dance Revolution на «Первом канале».



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