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Через две недели жители домов на 4 улицах Томска на весь день останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду график работы когда дадут воду Через две недели жители домов на 4 улицах Томска на весь день останутся без воды

В четверг, 17 февраля, в Томске жители домов на улицах Вершинина, Герцена, Красноармейской и переулке Нечевский останутся без воды с 9.20 до 23.50.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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