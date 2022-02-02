Через две недели жители домов на 4 улицах Томска на весь день останутся без воды

В четверг, 17 февраля, в Томске жители домов на улицах Вершинина, Герцена, Красноармейской и переулке Нечевский останутся без воды с 9.20 до 23.50.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Вершинина, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 24в, 26;

ул. Герцена, 21, 24;

ул. Красноармейская, 51/1;

пер. Нечевский, 3/1, 5.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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