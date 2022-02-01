18+
18+

Суд продлил арест томского предпринимателя Левчугова

Судебные дела, Томские новости, арестовали Лама Левчугов задержали коррупция Суд продлил арест томского предпринимателя Левчугова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бенефициара, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Арефьева и Левчугова продлен до 2 мая 2022 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, Арефьева и Левчугова арестовали 3 декабря 2021 года.

По данным СКР, Арефьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), Левчугов — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за прекращение дела, следователь нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Следователь в дальнейшем и сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, считают в СК.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

Ранее в пятницу информированный источник сообщал «Интерфаксу», что по подозрению в посредничестве при передаче взятки был задержан Левчугов. Вместе с Арефьевым их планировалось доставить в Москву для избрания меры пресечения.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Левчугов также является руководителем и совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Крещенских купаний в Томске в этом году снова не будет

14 января 2022
Томские новости

Пожарные эвакуировали 4 человек из горящего дома в Томске

25 января 2022
Томские новости

Председателем жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь стала Кермен Манджиева

20 января 2022
Томские новости

ФАС выявила картельный сговор на рынке транспортировки мусора в Томске

27 января 2022
Томские новости

Одну полосу переулка Карповского в Томске перекроют до конца января

19 января 2022
Томские новости

Северский СХК разработает проект модуля переработки ОЯТ для реактора «БРЕСТ-300»

12 января 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим ввели в Колпашевском районе Томской области после гибели в огне троих человек

20 января 2022
Томские новости

Томский губернатор выделил 10 млн рублей на обустройство территории рядом с «Политехником»

21 января 2022
Томские новости

Томичей предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях

13 января 2022
Комментарии для сайта Cackle