Суд продлил арест томского предпринимателя Левчугова

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бенефициара, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Арефьева и Левчугова продлен до 2 мая 2022 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, Арефьева и Левчугова арестовали 3 декабря 2021 года.

По данным СКР, Арефьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), Левчугов — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за прекращение дела, следователь нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Следователь в дальнейшем и сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, считают в СК.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

Ранее в пятницу информированный источник сообщал «Интерфаксу», что по подозрению в посредничестве при передаче взятки был задержан Левчугов. Вместе с Арефьевым их планировалось доставить в Москву для избрания меры пресечения.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Левчугов также является руководителем и совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

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