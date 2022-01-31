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Спортсменка из Томской области стала второй на чемпионате мира среди юниоров

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Спортсменка из Томской области Валерия Сорокалетова привезла серебряную медаль с первенства мира по конькобежному спорту среди юниоров, которое проходило в австрийском Инсбруке с 28 по 30 января.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, Валерия вместе с Ксенией Коржовой и Дарьей Павловой заняли второе место в командной гонке.

«В целом выступление можно считать удовлетворительным. Получилось не всё, потому это был не крытый каток, а уличный. Свою роль сыграли погодные условия — снег, ветер. Для Валерии это первое первенство мира. Есть над чем работать дальше, всё только начинается», — рассказала тренер спортсменки Юлия Субботина.

По ее словам, впереди у спортсменки всероссийские соревнования в Кирове, первенство России, Универсиада и финал Кубков России.

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