В Томской области осудили повара столовой, где 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Бакчарский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю деревни Крыловка, обвиняемому в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому заболеванию воспитанников школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время суда установлено, что в январе–феврале 2021 года повар МКОУ «Крыловская школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» не организовал работы по дератизации помещений склада и столовой, что привело к появлению и размножению грызунов. Также мужчина не обеспечил правильное хранение продуктов питания, что и повлекло заражение 34 детей туберкулезом.

Суд согласился с позицией обвинителя и приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год с возложением запрета совершать определенные действия.

Приговор в законную силу не вступил.

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