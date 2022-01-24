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Томские каратисты привезли медали с всероссийских соревнований

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Каратисты из Томской области стали обладателями медалей завершившегося в Омске всероссийского «Кубка Прииртышья», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 1 300 спортсменов из 29 регионов страны. Томскую область на соревнованиях представляли более 100 каратистов.

По итогам турнира победителями в своих категориях стали: Сунита Халимова, Анна Скворцова и Тамила Насибова. Кроме того, в дисциплине «командное ката» томичи взяли два «золота»: Олеся Спасибенок, Ангелина и Валерия Коробицыны среди спортсменов 10-11 лет, а также София Сидорова, Ксения Чекаева и Анфиса Брюханова в возрасте 12-13 лет.

Серебряными призерами стали: Родион Лютько, Роман Плотников, Александр Завьялов, Дарья Байкина и Виктория Сливкина. Второе место в дисциплине «командное ката» среди спортсменов 14-17 лет заняли Анастасия Бочкарева, Александра Сухих и Ангелина Суворова.

«Бронзу» в личном зачёте взяли Артём Дзюра, Анастасия Бочкарева, Екатерина Сергеева, Андрей Косенков. В дисциплине «ката-группа» третье место заняли Ульяна Литвинова, Алёна Тихонова и Настасья Соломенникова (14-17 лет).

В командном зачете сборная Томской области заняла четвертое место.

Спортсмены тренируются под руководством Виктора Бельца, Константина Липухина, Руслана Апаева, Александра Нестерука, Алексея и Вячеслава Поливаных.

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