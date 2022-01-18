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Двое жителей Томской области получили условные сроки за организацию незаконной миграции

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Асиновский городской суд Томской области признал виновным двух жителей региона в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, сообщает пресс-служба УФСБ России по области.

Отмечается, что фигуранты за денежное вознаграждение организовывали получение фиктивной документации, на основании которой иностранцы легализовывали свое пребывание на территории страны. Таким образом с их помощью было легализовано нахождение в регионе более 50 выходцев из стран Центральной Азии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).

«С учетом степени фактического участия в совершении преступлений осужденным назначены наказания в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При назначении условного срока суд принял во внимание факты признания вины в полном объеме, сотрудничества со следствием, а также наличие у фигурантов несовершеннолетних детей», — сообщают в пресс-службе УФСБ России по региону.

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