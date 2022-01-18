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У томского драмтеатра появился новый автобус для гастролей

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Томский театр драмы приобрел автобус «ГАЗель NEXTt. Новый транспорт театр будет использовать для гастролей по районам области, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам директора театра Виталия Волочинкова, в 2022 году труппа планирует гастроли в Зырянском, Кожевниковском и Асиновском районах.

«Главным плюсом нового автобуса является высокая посадка, позволяющая преодолевать труднопроходимые дороги. Также здесь установлены кондиционер, тахограф, система ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемые спинки пассажирских кресел, трехточечные ремни безопасности, 19 анатомических мест „Турист Lux“ для пассажиров, выдвижная подножка и автоматическая система открывания двери», — говорится в сообщении.

Сертификат на приобретение автобуса театру подарил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в сентябре на торжественном концерте, посвященном 170-летию одного из первых театров Сибири.

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