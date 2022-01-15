Комик из Томска Стас Старовойтов сыграл главную роль в семейном стендап-сериале

15 января 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено «ТНТ-Регион» в г. Томске

На ТНТ выйдет семейный стендап-сериал «Стас», в котором комик из Томска Стас Старовойтов сыграл главную роль, — сообщает пресс-служба «ТНТ-Регион» в Томске.

В сериале 8 серий и каждая из них собрана из стендап-выступлений Стаса и ситуаций, которые легли в основы его шуток и монологов. Над сценарием работал сам Стас, а также Давид Цаллаев («Однажды в России»), стендап-комик Сергей Федотов («Открытый микрофон») и сценаристы сериала «Универ. Новая общага» Сергей Кинстлер и Артём Гончаров.

«Почти 10 лет назад я появился в эфире ТНТ в шоу StandUp с монологом про то, что жизнь в браке скучна. С тех пор прошло очень много времени, я изменился и стал уже совсем другим человеком, но остались воспоминания, которые и легли в основу сюжета. Мы совместили в главном герое сериала „Стас“ мой личный опыт и придуманную биографию стендап-комика. Сериал получился своего рода ретроспективой о начале моей карьеры с художественным вымыслом в комедийном жанре», — говорит Стас Старовойтов.

Напомним, в 2021 году комик впервые сыграл одну из главных ролей в фильме «Батя». Эту картину он лично представлял на премьерном предпоказе в Томске. Тогда же он рассказал «Томскому Обзору» о запланированных съемках стендап-сериала:

«Работать в сериальном проекте будет сложнее, ведь моя задача — не просто поприсутствовать на площадке и знать текст. Надо написать собственно тексты для выступлений внутри фильма, проверить их, и это занимает очень много времени. <...>Когда ты пишешь стендап в сериал, время проходит, съемки переносятся, то, что ты написал, уже умерло, надо писать заново, ездить, все это проверять. Но с другой стороны, это прикольно! Посмотрим, что на выходе будет».

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