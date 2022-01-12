По требованию прокуратуры в Томском районе ликвидированы две свалки

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

По требованию Томской межрайонной природоохранной прокуратуры в селе Яр Томского района ликвидированы две свалки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Томь в селе Яр были выявлены в ходе прокурорской проверки. Также были обнаружены еще две свалки в окрестностях села Тахтамышево. Площадь участков, захламленных бытовым и строительным мусором, составила более 600 кв. метров.

«Природоохранный прокурор внес представление главе администрации Томского района по очистке свалок, но меры по их ликвидации не были приняты, потому прокуратура потребовала устранить нарушения в судебном порядке», — говорится в сообщении.

После предъявления искового заявления администрация Томского района произвела очистку двух свалок в селе Яр на общей площади 174 квадратных метра. В данный момент рассматривается дело об очистке свалок в окрестностях Тахтамышево. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

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