18+
18+

По требованию прокуратуры в Томском районе ликвидированы две свалки

Томские новости, Экология, мусор свалка села экология яр тахтамышево По требованию прокуратуры в Томском районе ликвидированы две свалки

По требованию Томской межрайонной природоохранной прокуратуры в селе Яр Томского района ликвидированы две свалки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Томь в селе Яр были выявлены в ходе прокурорской проверки. Также были обнаружены еще две свалки в окрестностях села Тахтамышево. Площадь участков, захламленных бытовым и строительным мусором, составила более 600 кв. метров.

«Природоохранный прокурор внес представление главе администрации Томского района по очистке свалок, но меры по их ликвидации не были приняты, потому прокуратура потребовала устранить нарушения в судебном порядке», — говорится в сообщении.

После предъявления искового заявления администрация Томского района произвела очистку двух свалок в селе Яр на общей площади 174 квадратных метра. В данный момент рассматривается дело об очистке свалок в окрестностях Тахтамышево. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Конькобежцы из Томской области стали призерами первенства Сибири

21 декабря 2021
Томские новости

Тримаран томского путешественника повредил мачту во время пересечения Атлантического океана

23 декабря 2021
Томские новости

Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог, поджигателя задержали

21 декабря 2021
Томские новости

Проект Startup Tour, проходивший в Томске, стал лауреатом премии Russian Creative Awards

22 декабря 2021
Томские новости

Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

30 декабря 2021
Томские новости

В начале января часть домов в томском Академгородке останутся без воды

17 декабря 2021
Томские новости

Томская лыжница победила на всероссийских соревнованиях

17 декабря 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

16 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle