Томичи смогут следить за графиком уборки улиц в соцсетях

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Егор Ховренков, из архива издания

Официальные паблики районных администраций Томска появились в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь горожане смогут узнавать графики очистки улиц и дворов от снега, а также предоставлять обратную связь и писать о проблемах, связанных с очисткой территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Такая коммуникация позволит администрациям районов и ЦУР оперативно отреагировать на проблемы и дать достоверный ответ — когда будет произведена уборка и силами какой организации», — отмечается в сообщении.

Первые посты с графиками уже появились. Оставить обращение можно перейдя по ссылкам:

Ленинский район: «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Советский район: «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Кировский район: «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Октябрьский район: «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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