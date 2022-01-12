«Том Сойер Фест Томск» ищет координаторов домов и заборов

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

«Том Сойер Фест Томск» ищет в свою команду координаторов домов и заборов, сообщают организаторы в аккаунте проекта в Instagram.

Отмечается, что в обязанности координаторов домов будет входить контролирование работ на доме в удобном графике, координирование волонтеров, взаимодействие с командой и организаторами.

«Вам не придется заниматься бумажной работой, искать материалы для работ и с кем красить дом. Мы сделаем все сами и обеспечим всем необходимым», — говорят организаторы проекта.

Все желающие присоединиться к «Том Сойер Фест Томск» могут написать в директ.

Напомним, фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств.

Томск вновь присоединился к проекту «Том Сойер Фест» в 2020 году. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. Сейчас волонтеры работают также и на доме по ул. Белинского, 17а.

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