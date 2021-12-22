Томичи могут поддержать фонд «Меркурия» и получить игрушку и волшебное письмо

22 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: БФ «Меркурия»

Томский благотворительный фонд «Меркурия» приглашает томичей принять участие в новогодней акции. Все желающие могут получить игрушку и волшебное письмо в обмен на пожертвование.

«„Меркурия» ценит каждого, кто поддерживает фонд. А сейчас, на пороге Нового года, хочется не только ценить, но и благодарить», — отмечает директор фонда Станислав Сова.

Для того, чтобы получить игрушку, необходимо сделать пожертвование в размере 500 рублей на сайте фонда и отправить скриншот оплаты в директ аккаунта «Меркурии» в Instagram.

Организаторы акции предлагают на этом не останавливаться и подарить игрушку кому-то ещё, рассказав о деятельности фонда и благотворительности. Но, конечно, при желании подарок можно оставить и себе.

Подробности акции можно узнать на странице фонда ВКонтакте.

Благотворительный фонд «Меркурия» начал свою работу в 2015 году и занимается социализацией детей из детских домов. Организация охватывает все подобные учреждения Томска и области. Фонд также занимается обучением сотрудников детских домов и работает с кризисными и приёмными семьями.

В 2016 году в «Меркурии» стартовал проект «Наставник». Его главная задача — найти старшего друга, по-настоящему значимого взрослого для ребенка из детского дома. Стать участниками проекта «Наставники» томского благотворительного фонда «Меркурия» могут подростки от 12 и взрослые от 24 лет.

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