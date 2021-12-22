Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк перенесен — источник

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, планировавшийся на 23 декабря, отложен на более позднюю дату, сообщает агентство новостей «Интерфакс» со ссылкой на источник из ракетно-космической отрасли.

«Пуск „Ангары“ перенесен на более позднюю дату. Один из вариантов — 24 декабря», — сказал собеседник агентства.

9 декабря администрация Каргасокского района Томской области сообщала, что новый испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.

«Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18:00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)», — говорилось в сообщении.

Сообщалось, что район падения отделяющихся частей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.

На территории Томской области, как ожидается, упадет вторая ступень ракеты-носителя. В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов — сообщить властям региона.

Ранее во вторник министерство природных ресурсов республики Коми сообщило, что временно опасными 23–24 декабря объявлены некоторые районы в связи с испытательным пуском тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 23 декабря.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года стало известно, что в 2019–2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» и один — «Ангара 1.2». Позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

«Ангара» — семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т («Ангара-1.2») до 38 т («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите.

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