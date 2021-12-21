Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог, поджигателя задержали

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Причиной возникновения крупного пожара в томском гипермаркете «Лента» стал умышленный поджог в отделе с пиротехникой, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поджигателем оказался сотрудник подрядной организации торгового центра, работавший в торговом зале.

«Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что пожар в гипермаркете удалось локализовать в 18.49. По уточненным данным, площадь возгорания составила 3 500 кв. метров.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек. Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

По факту пожара инициирована прокурорская проверка.

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