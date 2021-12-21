18+
18+

Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог, поджигателя задержали

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка поджигатель происшествия жесть Томска Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог, поджигателя задержали

Причиной возникновения крупного пожара в томском гипермаркете «Лента» стал умышленный поджог в отделе с пиротехникой, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поджигателем оказался сотрудник подрядной организации торгового центра, работавший в торговом зале.

«Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что пожар в гипермаркете удалось локализовать в 18.49. По уточненным данным, площадь возгорания составила 3 500 кв. метров.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек. Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

По факту пожара инициирована прокурорская проверка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Радио Сибирь» подарит томичам «Сибирскую сказку»

9 декабря 2021
Томские новости

В канун Нового года томичей ждут две премьеры от томского ТЮЗа

13 декабря 2021
Томские новости

В начале декабря в Томске стартует фестиваль Русского географического общества

26 ноября 2021
Томские новости

Жители шести регионов деятельности «Газпром нефти» выбирают лучшие проекты комфортной городской среды

14 декабря 2021
Томские новости

Северчанин завоевал медали на чемпионате мира по плаванию среди глухих

24 ноября 2021
Томские новости

Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири

3 декабря 2021
Томские новости

Более 27 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в Томскую область

7 декабря 2021
Томские новости

Почти треть обучающихся на курсах переподготовки «Содействие занятости» старше 50 лет

10 декабря 2021
Томские новости

Женщина пострадала при столкновении встречных автомобилей в Томске

8 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle