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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в томской «Ленте»

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Прокуратура Кировского района Томска инициировала проверку по факту пожара в здании гипермаркета «Лента» в Томске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия выезжал районный прокурор. Прокуратура приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации по обеспечению пожарной безопасности здания. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Также на контроль ведомства поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

На месте также дежурит бригада «скорой». В районе пожара ограничено движение.

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