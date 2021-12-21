Пожар в томской «Ленте» не вызывает угрозу для близлежащих домов
Возгорание в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске не вызывает угрозы для близлежащих домов. Об этом со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина сообщает Центр управления регионом.
«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.
Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.
На месте также дежурит бригада «скорой». В районе пожара ограничено движение.
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