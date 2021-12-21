Пожар в томской «Ленте» не вызывает угрозу для близлежащих домов

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорание в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске не вызывает угрозы для близлежащих домов. Об этом со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина сообщает Центр управления регионом.

«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

На месте также дежурит бригада «скорой». В районе пожара ограничено движение.

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