В Томске ограничили движение в районе горящего гипермаркета «Лента»

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорту к месту горящего гипермаркета «Лента».

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, полицейские ограничили движение транспорта по улице Елизаровых, на участке от улицы Красноармейской до проспекта Кирова.

Томичей призывают заранее выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

На месте также дежурит бригада «скорой».

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