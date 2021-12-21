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Новогодние праздники с Wink: выбери фильм в подарок

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Wink предлагает сибирякам интересно и выгодно провести новогодние праздники и для этого начать готовиться к ним уже сейчас. Видеосервис запустил акцию «Кино в подарок на Новый год!», которая позволит получить один фильм бесплатно за каждые три просмотренные картины. Подарочные сертификаты будут действовать полгода, их выдают зрителям Wink с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

«Плюс новогодней акции в том, что “заработать” на бонусные фильмы легко: нужно просто смотреть кино. И чем больше ты это делаешь, тем выгоднее, потому что фильм в подарок абоненты получают за любые три просмотренные картины в Wink: платные, бесплатные, по подписке или взятые в аренду. Обменять сертификат на фильм можно со следующего месяца, то есть продумывать плейлист января выгоднее уже сейчас», — отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Подписчикам Wink за сертификаты доступна вся видеотека видеосервиса, включая лидеров просмотра 2021 года. Среди них — две части мультфильма «Босс-молокосос» (6+), праздничная анимационная комедия для всей семьи «Гринч» (6+) и один из лучших рождественских фильмов «Один дома» (12+).

Полные условия акции «Кино в подарок на Новый год!» доступны по ссылке.

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