Томская лыжница победила на всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Алёна Баранова одержала победу на всероссийских соревнованиях пол лыжным гонкам, которые проходят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие около 60 лыжниц. Алёна Баранова победила в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км среди девушек от 21 до 23 лет. Она показала результат 28:44, на 10 секунд обогнав ближайшую соперницу.

Несколькими днями ранее Алёна завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке свободным стилем. Спортсменку тренирует олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Баранова.

В сообщении отмечается, что состязания являются одним из отборочных этапов на первенство мира, которое пройдет в Норвегии в феврале.

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