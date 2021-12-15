Программа обучения уходу за пожилыми людьми вошла в топ-10 курсов проекта «Содействие занятости» в Томске

15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: РИА Томск

Программа обучения уходу за пожилыми людьми и детьми вошла в топ-10 курсов проекта «Содействие занятости» среди безработных и ищущих работу в Томской области; это один из инструментов, который повысит профессионализм сиделок и нянь и модернизирует отрасль в целом, считает замначальника по развитию областного департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Ранее сообщалось, что Томский государственный университет с марта 2021 года является оператором программы «Содействие занятости», который входит в нацпроект «Демография». Она ориентирована на россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности. Реализацию программы обсудили накануне в медиацентре РИА Томск на круглом столе «Учиться всю жизнь: курсы повышения квалификации по основной профессии».

«Уходовый рынок очень востребован в Томске, как выяснилось. Востребовано большое количество сиделок и бебиситтеров, но у многих из них нет сертификата о профподготовке. А граждане, которые покупают эту слугу, хотели бы какой-то гарант: «Мне нужен специалист, но сертифицированный». В этом году апробировали такой инструмент — курс из программы «Содействие занятости», — сказала Гомозова.

Она пояснила, что соответствующую образовательную программу в проекте «Содействие занятости» реализует Томский государственный педагогический университет. Выпускники курса получают сертификат о профессиональной подготовке. Это повышает как квалификацию сиделок и бебиситтеров, так и уровень уходового рынка в Томске и области в целом.

Кроме того, по словам Гомозовой, программа по обучению уходовым услугам в рамках проекта «Содействие занятости» вошла в список наиболее востребованных в Томской области среди безработных и ищущих работу.

Как уточнили РИА Томск в пресс-службе ТГУ, в 2021 году по программе «Оказание уходовых услуг пожилым людям и лицам, нуждающимся в посторонней помощи» отучились 122 человека.

Ранее сообщалось, что томские вузы представлены в программе «Содействие занятости» командами ТГУ, Томского государственного педагогического университета, Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники. Всего ими реализовано порядка 50 программ.

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