18+
18+

Томский спортсмен победил на Кубке мира по бодибилдингу

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт бодибилдинг чемпион мира Томский спортсмен победил на Кубке мира по бодибилдингу

Томский спортсмен Михаил Дядюк стал обладателем золотой медали на прошедшем в Дубае Кубке мира по фитнесу и бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 9 по 11 декабря и собрал более 300 участников из разных стран мира. Выступавший в составе российской сборной Михаил Дядюк сумел завоевать золотую медаль в категории «бодибилдинг» в весе до 100 кг.

Напомним, что ранее спортсмен стал серебряным призером чемпионата России и чемпионата мира, который прошел в ноябре в Испании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась выставка «Корень „Нары́м“»

1 декабря 2021
Томские новости

Томск попал на большие экраны в комедии «Друг на продажу»

17 ноября 2021
Томские новости

Новый резидент ТОСЭР «Северск» займется производством ориентировано-стружечной плиты

19 ноября 2021
Томские новости

В Томске впервые отметят день преподавателя высшей школы

19 ноября 2021
Томские новости

Госинспекторы заповедника «Васюганский» получили 5 новых снегоходов

27 ноября 2021
Томские новости

Новый резидент ТОСЭР «Северск» займется производством резиновой плитки и металлоконструкций

14 ноября 2021
Томские новости

Правительство поддержало предложение томского губернатора о смягчении требований к малым аэропортам

2 декабря 2021
Томские новости

Еще более 55 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

26 ноября 2021
Томские новости

Более 240 человек заболели коронавирусом в Томской области

30 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle