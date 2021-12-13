Томский спортсмен победил на Кубке мира по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2021 // Фото: depms.ru

Томский спортсмен Михаил Дядюк стал обладателем золотой медали на прошедшем в Дубае Кубке мира по фитнесу и бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 9 по 11 декабря и собрал более 300 участников из разных стран мира. Выступавший в составе российской сборной Михаил Дядюк сумел завоевать золотую медаль в категории «бодибилдинг» в весе до 100 кг.

Напомним, что ранее спортсмен стал серебряным призером чемпионата России и чемпионата мира, который прошел в ноябре в Испании.

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